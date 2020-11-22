У найближчому майбутньому пенсія українців сильно скоротиться по відношенню до середньої зарплати

Як стало відомо Politeka.net, нещодавно частини пенсіонерів скоротили виплати на 15%, якщо ситуація погіршиться, пенсіонери просто не зможуть виживати на гроші від держави. Міністр соцполітики Марина Лазебна пояснила причини такого урізання, її слова передає прес-служба відомства.

"Вже зараз маємо середню пенсію 29% від середньої зарплати, а в перспективі буде не більше 20%. Наприклад, маючи зарплату десять тисяч гривень, людина отримає дві тисячі гривень пенсії", - передала чиновниця. - "Чи буде це і пенсія, яка забезпечить гідне життя? Точно ні".

Глава Мінсоцполітики запропонувала ввести збирати з працівників гроші на накопичувальні пенсії раніше запланованого терміну, не з 2022 року, а з січня 2021-го. Законопроект про впровадження накопичувального рівня пенсій передбачає, що українським громадянам потрібно відраховувати до бюджету від 3% до 7% своєї зарплати. За її словами, реформу можна провести завдяки проекту Закону №2683, зареєстрованому у Верховній Раді, якщо внести до нього відповідні правки.

Раніше ми писали, що розмір накопичувальних пенсійних виплат буде вельми мізерним. За підрахунками експертів, з нинішнім рівнем середньої зарплати українців чекатиме "друга" пенсія приблизно в 400 гривень. Таким чином, щоб отримувати хоча б 800 гривень на місяць, працівникам доведеться платити внески не менше 40 років. Більше того, збори можуть призвести до дефіциту Пенсійного фонду.

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