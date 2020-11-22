Російський шоумен Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, повернувся із закордонної відпустки і здивував незвичайним виглядом

Як пише Politeka.net, Сергій Глушко (справжнє ім'я) розмістив на своїй сторінці в "Instagram" свіже фото з дому. Артист зробив селфі на тлі засніженого двору.

Після скандалу зі зрадами Наташі Корольової, Тарзан відправився відпочити в Африку, звідки регулярно викладав фотографії з місцевими жителями. На батьківщині шоумена зустрів сніг, і він поспішив показати його своїм шанувальникам.

На знімку Сергій Глушко зображений на балконі в синій толстовці і футболці. 50-річний чоловік Наташі Корольової відпустив на обличчі щетину, в якій проглядаються сиві волоски. Незважаючи на прохолодну погоду, зірка посміхається і виглядає досить безтурботним.

"Дім, милий дім", - підписав він своє Селфі.

Користувачі соцмережі висловилися про зовнішній вигляд Тарзана, не упустивши можливості нагадати про сімейний скандал:

"Так красивий, красивий"; "А папуаси де?"; "Лайк за позитив!"; "Правильно, в гостях добре, а вдома краще, тим більше скоро Новий Рік"; "клас 👍 теж хочу сніг"; "якось стрьомно... раніше подобалося дивитися, після скандалу - не можу, тим більше, імідж не змінюється... Наталю підтримую, розумію, що все недобре. Ось".

Нагадаємо, Тарзан після втечі від Наташі Корольової з'явився на пляжі в наряді «Адама»: «Брат Волочкової».

Як повідомляла Politeka, "воскресла" коханка Тарзана зробила нову заяву, вразивши видом після хвороби: "потрібен аналіз на...".

Також Politeka писала, що 47-річна Королева оголила зону декольте по максимуму, відповівши на зраду Тарзана.