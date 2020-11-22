Дмитро Коляденко зробив зізнання про життя і стосунки з колишньою дружиною Іриною Білик і розповів подробиці про неї

Так, він зізнався, що обидві його екс-дружини, включаючи першу дружину - хореографа і телережисера Олену Коляденко, були сильними і цілеспрямованими особистостями. На їхньому тлі він відчував себе підкаблучником.

Про це він розповів в рамках програми "Ж F*CKTOR" на YouTube-каналі Люкс ФМ, передає РБК Україна.

"Вони більше заробляли, більше купували будинків, більше розуміють у бізнесі. У мене було відчуття, що я якийсь підкаблучник. Мені говорили: купи їжу, винеси сміття", - пояснив артист.

Шоумен зазначив, що із задоволенням підтримував Ірину Білик в її прагненнях, задумах і починаннях. У той же час він визнав, що був схильний до нападів ревнощів.

"Я за те, щоб дівчинка була не вдома. Я сам прекрасно готую, прибираю. Коли моя половинка хоче круто працювати і радувати інших, для мене це тільки щастя. Я спочатку Білик все дозволяв, а потім ревнувати почав", - згадав Коляденко.

Нагадаємо, що Коляденко і Білик протягом 4 років будували відносини в цивільному шлюбі. Хореограф публічно зізнавався їй у коханні і прямо на сцені запропонував офіційно оформити стосунки. Однак в 2006 році роман завершився гучним скандалом, який зірки за багато років зуміли погасити.

Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами.

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