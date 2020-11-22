Не стало ще однієї легенди

Легендарна мексиканська актриса, яка зіграла в серіалах "Дика троянда" і "Багаті теж плачуть", пішла з життя

Як пише Politeka.net, про це стало відомо з Twitter Асоціації акторів Мексики. Вони опублікували фото Малені Моралес, повідомивши про її смерть.

"Національна асоціація акторів глибоко шкодує про смерть нашої колеги Малені Моралес, члена нашої профспілки, яка сьогодні пішла з життя", - зазначили в повідомленні.

У профспілці не стали повідомляти, що сталося із зіркою. Але відомо, що актриса страждала від онкологічного захворювання.

Українським телеглядачам Моралес запам'яталася за серіалом "Дика троянда", де вона зіграла Міріам Асеведо, коханку адвоката Федеріко Роблеса. У серіалі "Багаті теж плачуть" вона зіграла подругу Естер Хеорхіну.

Зніматися актриса почала ще в 1979 році. В її фільмографії всього 13 картин.

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