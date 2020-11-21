Відома російська актриса Христина Асмус поділилася архівним фото зі своєю близькою людиною

Як пише Politeka.net, зірка опублікувала новий пост у своєму Instagram. У ньому Асмус згадала свого друга і наставника, актора Бориса Клюєва, який пішов з життя 1 вересня цього року.

"Знайшла жорсткий диск з нашими фото. 2013 рік. Улюблений майстер, друг, наставник...Улюблений Борис Володимирович, як нам вас не вистачає...", - емоційно написала Асмус.

На опублікованому нею фото вони з Клюєвим позують поруч, при цьому актор приобіймає свою колегу за плече. Асмус виглядає помітно молодше, ніж зараз і позує з яскравим макіяжем і більш темним кольором волосся. В руках актриса тримає букет квітів.

Відзначимо, що 2013 також став роком, коли Асмус вийшла заміж за шоумена Гаріка Харламова, з яким вона остаточно розлучилася не так давно.

Шанувальники не змогли пройти повз такого поста.

"Світла пам'ять чудовому артисту! Всім живим-доброго здоров'я!", "Ви раніше краще виглядали", "світла пам'ять... Ви тут дуже мила, тепла, затишна", "шалено не вистачає його безмірного чарівності. Він радість дарував що зі сцени, що з екрану", "яка ви тут мила, ніжна", "прикольні у Вас тут щічки", "Ого! Ніколи б не здогадалася, що це ви! Зовсім не схожа!", "Актор від бога земля пухом", "а вам повнота до лиця", "Щокастенька така) хороша фотографія", - пишуть люди.

Нагадаємо, друг Харламова розкрив справжню причину розлучення з Асмус: "Він схиблений на...».

Як повідомляла Politeka, стриптиз Христини Асмус став надбанням громадськості, кадри вже в мережі: "Я теж так чоловіка спокушаю".

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