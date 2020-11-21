Настя Каменських показала, як проводить ранок зі своєю улюбленицею

Популярна українська співачка любить ділитися з шанувальниками кадрами зі свого повсякденного життя в своєму Instagram. Як повідомляє Politeka.net, цього разу зірка показала, як проводить суботній ранок.

На фото Каменських відображена під час пробіжки. Незважаючи на холод за вікном співачка не лінується займатися своєю фігурою. Для занять вона вибрала теплий чорний спортивний костюм, який доповнила білою шапкою.

Втім, на пробіжку співачка вийшла не одна: компанію їй склала її собака Мімі. Каменських позує з улюбленицею на руках і щасливо посміхається.

"Ранкова пробіжка", - коротко підписала фото зірка.

Її шанувальники тут же почали коментувати публікацію.

"Настя Каменських дуже мені імпонує, крутий голос, сама шикарна жінка. Але іноді здається що вона зарозуміла. І цим відштовхує від себе", "Пупсики", "така класна", "Какулі прибираєш за своїм тузиком?", "Ну ти як дитя Настюха", "як завжди чарівна", "з собачкою веселіше бігати. А ще веселіше коли після пробіжки собаку мити не треба", "Собача мама", "Бррррр холодно не можу себе витягнути в такий час", "яка класна собачка)) як ніби плюшева", - пишуть українці під фото зірки.

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