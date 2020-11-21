Ксенія Собчак з колишнім чоловіком Максимом Віторганом повеселилися у сина на дні народженні
Знімки скандальна телеведуча розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net
Як відомо, 18 листопада 2016 року Ксенія Собчак у віці 35 років вперше стала мамою. У журналістки народився син від російського актора Максима Віторгана, якого вони назвали Платоном. Зараз хлопчикові вже виповнилося 4 роки і щасливі батьки знову зустрілися, щоб відзначити знаменну подію.
За три години святкові кадри переглянули майже сто тисяч людей, коментарів безліч. Шанувальники і хейтери вітають хлопчика з днем народження, багато відзначили, що він стає схожий на свого батька Максима Віторгана. Інші кажуть, що на діда-батька Ксенії Анатолія Собчака. Знайшлися і такі, хто зазначив, що Ксенія з Максимом - дуже красива і гармонійна пара і пошкодували, що вони розійшлися.
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"Які ж ви, Ксюш, з Максом-тонкі і розумні Люди!У тому сенсі,що-що б не відбувалося у Вашому житті (твоєї і Максима) (!)- ДИТИНА ЩАСЛИВА!Браво Вам!Я - від душі-без всякої іронії!Браво!!",
" На фотці з Віторганом крута 👍",
" І мамині і татові риси так чітко видно у хлопчика ☺ ️",
" Добре, коли тобі 4 роки, і тато з мамою поруч",
"Платон дуже на Максима став схожий, з днем народження ♪ ",
"Ксенія, який у вас чоловік вийшов славний!Платон-красень",
" На тата схожий... Красунчик�🔥🔥🔥�",
" Ксюша як ви добре виглядаєте з Віторганом! Шкода що ви не разом !!",
"Симпатичний хлопчисько!!! Дуже схожий на свого діда, батька Ксюші",
" Син стає схожий на тата", " Дуже красивий хлопчина👍"
Нагадаємо, що Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".
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