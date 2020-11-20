Українська співачка Настя Каменських вразила шанувальників формами, побешкетувавши в білизні на ліжку

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Вночі все стає іншим і розкриваються самі приховані емоції і почуття. Ти кидаєшся в їх вир з головою, щоб хоч на мить відчути той самий неповторний vibe», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Каменських позує в одній білизні, ніжно згинаючись лежачи на дивані.

"Занадто красиво", " вау!", "бомбезно виглядаєш, красуня-Потапу дуже пощастило з тобою«," да ладно нам локшину на вуха вішати...вже приївся Потап небойсь», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками своєю радістю

"Вона просто нереальна... Якісь дивні почуття... Вона не просто сексуальна, не просто пісня, вона вивертає навиворіт все жіноче єство", – не стримує емоцій зірка.

Після цього, Настя включає трек на аудіоустановці свого автомобіля.

Нагадавши, сяюча Каменських вразила різким перетворенням, одна деталь все змінює:»Льоші нереально пощастило".

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