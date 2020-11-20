Дружина відомого українського хореографа та судді "Танців з зірками" Влада Ями показала спекотне фото
Як повідомляє Politeka, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких вона постала в неймовірно зухвалому і спокусливому вбранні. Лілія одягла шкіряний корсет і спідницю як у персонажа з фентезі-фільмів. На ногах у неї красувалися шкіряні ботфорти. Виглядала дівчина просто надзвичайно.
Фотосесія проходила посеред пустелі. На одному з фото вона сіла на пісок і влаштувала спекотні ігри.
"Ніхто ще не заблукав, слідуючи своєму внутрішньому голосу", - підписала фото жінка.
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За короткий час пост Лілії зібрав масу компліментів.
"Любові і тепла", «яка краса божевільна обидві фото. Ваша краса неймовірно красива просто Вау браво", "ZENA", "Прям Ксена))", "у всіх ви душенька нарядах хороша!", "Амазонка", " Карколомно!",- пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Лілія і Влад Яма одружилися в 2015 році. Пара виховує сина Леона.
Раніше ми писали, що Влад Яма ледь не позбувся сімейного щастя через прихильниць. Артист зізнався, що не поспішав укладати шлюб з Лілією, хоч вони і зустрічалися до весілля 7 років. Він боявся, що одружений буде не такий цікавий прихильницям.
Нагадаємо, що Влад Яма показав, як травмувався на "Танцях з зірками", відео інциденту з Саніною.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма показав шалені розваги до травми на "Танцях з зірками": "шолом і повний газ!».
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