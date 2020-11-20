Ані Лорак стала заклятим ворогом Світлани Лободи через жорстку конкуренцію на естраді
Подробиці протистояння співачок організатор концертів Стас Пшеницин розповів в інтерв'ю "Українські сенсації" на YouTube, передає Politeka.net. Раніше він близько року працював зі Світланою Лободою і зіткнувся з її складним характером, пишуть "Факти".
За словами організатора, через зірку він ледь не втратив багато грошей. Світлана виявилася дуже примхливою, і запити росли разом з популярністю. Так виконавиця вимагала замінити президентський номер в готелі, тому що їй почувся скрип вікон. У гримерку Лобода завжди замовляла дорогий алкоголь на суму близько 500 євро і безліч закусок, проте до їжі часто навіть не торкалася. Іноді артистка довго сиділа в гримерці перед концертами і змушувала глядачів чекати більше години.
Стас Пшеницин також запам'ятав ворожнечу Світлани з Ані Лорак, яка раніше завоювала славу на російській естраді. На думку організатора, Лобода вже давно стала популярнішою за свою конкурентку, заробляє більше грошей і отримує престижні премії, проте де в чому ще їй поступається.
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"Лорак-вокалістка. Свєта-співачка з середніми вокальними даними, яка не в змозі відпрацювати весь концерт Наживо", - заявив Стас в інтерв'ю. - "Вона працює концерт з використанням живого звуку, Дабл-треку, тобто голос прописаний, він приглушений, а вона співає поверх, і плюсової фонограми".
Він додав, що Світлана Лобода співає під "плюс" всього кілька пісень, щоб відпочити під час концерту. Незважаючи на це, Світлана затребуваніше багатьох своїх колег і знаходить привід для зловтіхи.
"Оголошують: "Найкраща співачка року-Лобода!". Мені Нателла відправляє повідомлення: "бачив, яка рожа була у Лорак?!", - поділився спогадом концертний директор. - "Мені здавалося, вона всім мстить. Всім поголовно".
Пшеницин стверджує, що обірвав співпрацю зі співачкою та її продюсером Нателою Крапівіною через зневагу з боку зірок, часті скандали, крики, погрози і недовіру до команди. Після цього він пішов у запій і потрапив на лікарняне ліжко з важкими захворюваннями, тільки операція врятувала йому життя.
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