Американська фітнес-модель Ана Чері приміряла пудровое білизна з тонкими кркжевамі
Ана Чері є професійним фітнес-тренером, тому співпрацює з багатьма фірмами, що продають фітнес-атрибутику і рекламує енергетичні напої для спортсменів, в тому числі і спеціальне харчування для них.
Також Ана відкрила свій магазин спортивного одягу, а щоб підтримувати популярність в соціальній мережі Instagram, дівчина вирішила періодично влаштовувати фотосесії в одній білизні.
Шанувальники ставляться до фото зірки дуже позитивно, тому завжди нахвалюють її образи і засипають пости компліментами, навіть якщо кадри були представлені на фан-акаунтах. Спортсменка на одному з фото, як видно, продемонструвала всю красу свого тіла, підкреслила достоїнства пудровою білизною з мереживами і засвітила при цьому підтягнуту фігуру в цілому.
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Ось що пишуть в мережі:
"Мені подобається стильний вигляд😍 🔥; ого, тут суцільні мережива і захоплення😘 😘 😎❤️; моя дівчина😍❤️; ти гаряча, просто нереально Гаряча дівчина; просто можна ще таких фото і більше виду? ; Чудовий образ в цей раз і ніжно і круто; час використовувати цю гарячу трубку; красива посмішка, красиві очі і приголомшливе тіло, чого ще можна побажати життя? 😍 👍 ; Мій улюблений вид купальників ... Я люблю дивитися ...; Ти особлива леді ♥ ️" »
Раніше ми писали, що Ана часто показує себе в сміливих бікіні і незвичайних костюмах, проте одними з найпопулярніших фото залишаються знімки, влаштовані в фотостудіях для реклами білизни.
Чері не соромиться через увагу камер, тому відчуває себе впевнено, навіть коли позує фактично без одягу. Чорна тканина і мережива зі стрічками, як видно, насилу приховує її пишні форми, тоді як Ана лише посміхається, дивлячись в об'єктив.
Акуратно зібране волосся, легкий макіяж і обстановка в кімнаті вдало завершили кадр. При цьому шанувальники були дуже досить, адже спортсменка показала всю фігуру і не приховала від них нічого.
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