Трагічна історія сестер Єлизавети II — один з найбільш ретельно приховуваних секретів британської королівської сім'ї

Про це пишуть Факти.

Журналісти з'ясували, що кузини Єлизавети II Нерісса і Кетрін Боуз-Лайон були поміщені в психіатричну лікарню і цю інформацію всіляко намагалися приховати від британського суспільства.

"Розумово відсталих двоюрідних сестер Єлизавети II викреслили з історії Віндзорів і залишили вмирати після довгих років ізоляції в психіатричній лікарні на півдні Лондона...", - так починається стаття британських журналістів.

Нерісса народилася 17 лютого 1919 року, Кетрін — 4 липня 1926 року, і дівчата страждали психічними розладами в ту епоху, коли навіть найменша інвалідність вважалася табу.

У притулок для розумово відсталих людей кузини Єлизавети II потрапили в 1941 році, і з тих часів про їх існування ніде не згадувалося. І одна з головних таємниць палацу-організувала королівська сім'я раптове зникнення Кетрін і Нерісси.

І як стверджують британські ЗМІ, Єлизавета II і її мати, Єлизавета Боуз-Лайон, регулярно відправляли комусь гроші з нагоди Різдва і в дні народження двох сестер. Перші згадки про сестер з'явилися після смерті Нерісси в 1986 році у віці 66 років. Кетрін пішла з життя в 2014 році у віці 85 років при повному дотриманні таємниці.

Більш того, на похорон Нерісси не приїхав ніхто з родичів. На її могилі спочатку розмістили пластикову табличку з серійним номером, і через якийсь час там встановили звичний надгробок. Кетрін до самої смерті ж ніхто не відвідував навіть у притулку.

За інформацією журналістів, Кетрін і Нерісса були милими сестрами. І незважаючи на те, що вони не могли зв'язно говорити, персонал притулку завжди розумів, що дівчата намагалися сказати.

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