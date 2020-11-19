Італійська актриса і модель Моніка Белуччі виставила свій бюст в декольте

56-річна красуня все також зводить з розуму чоловіків, як і багато років тому, передавати Politeka.net. Цього разу модель блищала в сукні з глибоким декольте.

Зірка з'явилася довгій пишній сукні. Блакитний колір надавав невинності і казковості образу. Гарне вбрання було усипане великими квітами.

Глибоке декольте виглядало так хвилююче, тим більше, що Моніка злегка нахилилася і груди мало не вивалювалися.

Брюнетка завершила образ чорною вуаллю. А в руках вона тримала яблуко.

У підписі зірка написала про очікування листопадового випуску "Vogue", в якому вона з'явиться в яскравих образах.

За шість годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі захоплювалися фігурою знаменитості і писали їй багато компліментів.

"Квіткова дівчина", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі одягла рожеву довгу, обтягуючу сукню, яка шикарно виглядала на витонченій фігурі.

Крім того, що наряд виділив вигини талії і стегон, він ще й помітно подовжив силует.

Важко не помітити і глибоке декольте, воно послужило лише трохи пікантною деталлю, не показавши нічого зайвого.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі позбулася довгого волосся, а для доповнення спекотного образу вона підібрала піджак з глибоким декольте і намисто, яке красується на шиї.

"Вдалого всім тижня", - підписала зірка.

Нагадаємо також, що Моніка Беллуччі була зображена крупним планом в старомодній білій блузці з мереживами на бюсті і рукавах. Образ доповнило контрастне намисто. Актриса завела руки назад, поправляючи волосся.

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