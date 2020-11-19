Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова не перестає дивувати публіку своєю поведінкою

Politeka нагадує, що кілька днів тому знаменитість вирушила відпочивати разом зі своїм загадковим коханим, особистість якого Настя приховує вже більше року. У зв'язку з цим, в соцмережах припускають, що Волочкова всіх обманює, а насправді у неї нікого немає.

Ось і сьогодні зірка виклала в Instagram чергове відео, на якому вона в яскраво-рожевому купальнику хлюпається в хвилях тропічного моря.

Фоном служать бунгало на березі, золотистий пісок і пальми. Волочкова в сонцезахисних окулярах розповідає свої шанувальникам, чому вона так любить Мальдіви.

"Дорогі, від усього мого відкритого серця я хочу побажати кожному з вас відчувати той стан душі, який переповнює зараз мене.🙏 В улюбленому місці, в кращий час, з коханою людиною і зі станом повної гармонії.🙏 ❤ ️ Спасибо дякую тим, хто порадив цей Мальдівський острів, який виявився для мене найкомфортнішим і зручним у всьому!🙏 🌴 Передаємо вам тепло і радість.😊 В кожне серце!❤ ️ 🌺 🙏 🌴 ",- сказано в описі до відеоролика.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Доступ до коментарів знаменитість традиційно закрила, щоб не засмучуватися від гидот на свою адресу, які їй могли б написати хейтери.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Волочкова спантеличила недбалим видом на відпочинку. Балерина ділиться кадрами, на яких показує тільки себе або ж себе поруч з чоловіком, ледь помітним за її плечима. Нові фото балерини викликали не менший резонанс сьогодні, адже на показала відразу два невдалих образи.

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