Співак Філіп Кіркоров нагадав, як вони з колишньою дружиною Аллою Пугачовою виглядали в 90-х

Як передає Politeka.net, російський артист розмістив на сторінці в "Instagram" добірку архівних відео з Москви, на яких відображена грандіозна презентація альбому. У ті часи пісні продавалися тільки на дисках, і запуск продажу завжди був значущою подією.

Як видно на записах, в листопаді 1995 року Філіп Кіркоров носив розкішну зачіску і бакенбарди. У день прем'єри він вбрався в червону куртку з золотистими візерунками, чорні штани і джемпер в тон, а також золотий медальйон на товстому ланцюжку. На сходинках магазину він обійняв Примадонну, яка одяглася не менш елегантно.

"Продовження моїх спогадів 25-ти річної давності... 18 листопада 1995 року пройшла велика презентація альбому "Скажи сонцю Так!" з 37 пісень!📀 Ось такі раніше випускали глобальні роботи.💪 🏽 Це не просто завантажити EP на стрімінгові платформи... не так все просто було... І такі дати ставали пам'ятними. З днем народження, мій 7-ий студійний альбом!",- пояснив Філіп Кіркоров в описі.

У коментарях користувачі Мережі поностальгували і звернули увагу, як зірки змінилися за довгий час:

"Легенда"; "Які молоді 😊 як швидко летить час! Скоро і ми такі старі будемо 😁"; "Час летить так швидко.."; "Улюблений альбом😍 😍 😍"; "Захоплена Вами!"; "О!!!! Я був на презентації в Мелодії!!! Диск, досі, як новенький!!!!👑 "; "Я була маленька, але добре пам'ятаю цей альбом)))) справжні хіти!))"; "Дуже суперський альбом!!! 😍 🥰 🎶 🎧 Один з найулюбленіших альбомів!!! ❤ 💯 📀 Це вже історія! Не віриться... 25 років тому, а ніби вчора! 😘 😘 😘"; "Філіп улюблений!!!!! Яка краса! Спасибі за те, що є!"; "Був з великою жінкою, а тепер твій рівень Бузова".

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