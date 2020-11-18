Українців каратимуть штрафами за недотримання нових Правил дорожнього руху

Як повідомляє Politeka.net, Кабмін затвердив зміни, які зобов'язують пішоходів носити одяг зі світловідбиваючими елементами в темний час доби та інших ситуаціях, які створюють погану видимість під час руху. Таке рішення оголосили під час засідання уряду.

Раніше українцям лише рекомендували світловідбиваючі елементи під час піших прогулянок, а за новими правилами вобще не можна виходити без них на вулицю ввечері або в туман. Прикріпити до одягу можна спеціальні стрічки, наклейки або ж купити окремий жилет - аби "відблиски" були добре видно здалеку. Все це допоможе попередити водія здалеку (до 130 метрів) і уникнути ДТП.

Згідно з ініціативою, на перший раз порушники можуть відбутися попередженням від правоохоронців. Якщо ж їх спіймають без світловідбивачів повторно-випишуть штрав у розмірі 510 гривень. Автори вважають, що завдяки нововведенням летальних випадках на дорогах стане в шість-вісім разів менше.

У червні Верховна Рада прийняла відповідний законопроект у першому читанні. Тепер же, після схвалення Кабміном, депутатам доведеться проголосувати за нього ще раз.

МВС також пропонує зобов'язати водіїв міняти літні шини на зимові і назад в залежності від сезону. Правоохоронці підкреслили, що у літньої гуми гірше зчеплення з Дорогів умовах ожеледиці, вона "дубіє" при температурі нижче +7 градусів, в результаті збільшується гальмівний шлях.

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