Американська фітнес-модель Ана Чері показала сміливий образ в білій білизні в горошок

Спортсменка любить ледачий відпочинок і вважає за краще більшу частину часу проводити вдома поруч з пляжем. Вона відвідує різні заходи вкрай рідко, а у відпустку відправляється з подругами, щоб розрядити обстановку. При цьому популярна фітнес-модель вміє показати різні образи незважаючи на те, що робить більшість селфі вдома.

Також Чері подобаються студійні фотосесії, заради яких вона приміряє мереживні вбрання і без найменшого збентеження демонструє своє тіло. Цього разу на фото можна побачити, як Чері насолоджується відпочинком в кріслі з незвичайною спинкою з безліччю візерунком. Сама дівчина позує в білизні в чорний горошок і показує, як засмагла під час відпустки.

"Нещодавно Instagram зняв мою останню фотографію 😂 подивіться, схоже це відбувається через те, що IG не може впоратися з моїм декольте️️», - написала Ана.

Ось як реагують в мережі:

«Гарна картинка для вас🔥🔥🔥; це так сміливо😍; мені здається, що тут напруга на межі😋😋; Красиво🌹🌹👈; стережіться, тут буде дуже небезпечно🔥; якщо б у тебе були крила, ти б виглядала просто як ангел; Краса 💖; Хоча любіть своє тіло 👙👙👙; Ви дуже гарна жінка; Мені подобається ця поза, тут видно все гідність і яскрава засмага👌✌».

Ми також повідомляли, що Ана намагається не копіювати образи і кожен раз показує фігуру в нових бікіні. За кілька днів відпочинку на райських островах дівчина, схоже, встигла відзняти багато матеріалу.

У свою чергу на фан-акаунтах зірки публікують більш сміливі і цікавлять шанувальників кадри. Ана любить зніматися у фотосесіях в нових стилях, тому нерідко роздягається на камеру і показує, як вона виглядає без білизни і в найзухваліших позах.

Наприклад, на одному з таких фото Чері приховала бюст і сідниці лише тому, що позувала до камери боком, спустивши тоненькі лямки і без того прозорого боді, зробленого з чорних мережив.

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