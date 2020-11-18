Нова Пошта продовжує засмучувати клієнтів своїм сервісом

Негативні відгуки від українців публікуються на порталі OtzyvUa.

Один з клієнтів поскаржився, що співробітники Нової Пошти нібито обманюють з ціною доставки посилки.

На упаковці нібито була вказана ціна в 46 гривень, а при отриманні у відділенні з клієнта вже зажадали 86 гривень.

"Співробітники Нової Пошти займаються прихованими доходами. Прийшла посилка на відстані в три кілометри за ціною на упаковці 46 гривень , а фактична оплата на касі 86. Пояснюють це нібито через упаковку. Так виходить нова пошта впихує найдорожчу упаковку. Цікаво якщо упаковка буде оцінена в тисячу гривень вони також будуть її нав'язувати клієнтам", - написав незадоволений клієнт у своєму відгуку.

У коментарях користувачі додали, що співробітники компанії отримують премії за виконання плану з доставок.

"Співробітники отримують премію за виконаний план по упаковці.

Так само вони отримують премії за вагу і кількість посилок", "так,мені здається вони наварюють на коробках. Чоловік телефон 2 роки тому за 100 грн відправив.Вага 300 грам.Нам он за 30 км якщо не менше посилочку передали за 250 грн (міжміська!).Ми в шоці були.Не очікували такого", - додали вони.

Раніше ми розповідали, що Нову Пошту звинуватили в крадіжці посилок.

Одна з клієнток поскаржилася, що після відправки посилки Нова Пошта не інформує через смс про терміни доставки. Також вона звинуватила Нову Пошту нібито у крадіжці її посилки вагою 30 кілограмів.

"Пропала посилка. Відправлено було з Чернігів-Харків. Дзвонила багато разів на гарячу лінію, відповідь одна-чекайте дзвінка (дзвінків немає, смс немає). На складі головному немає, у відділення немає. Як це взагалі розуміти?! Ніколи не думала, що доведеться писати відгук про Нову Пошту. Виходить, що посилка вкрадена? 30 кг фурнітури. Напевно кому потрібніше", - написала вона у своєму відгуку.

Нагадавши, Українців терміново попередили про закриття банків і новий графік "Нової Пошти"

Як повідомляла Politeka, у Києві невідомий пограбував відділення "Нової Пошти"

Також Politeka писала, що На "Новій пошті" гримить скандал з посилками, подробиці НП