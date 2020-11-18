Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", похвалилася пишним бюстом в спортивному топі
Дівчина є гордою володаркою шостого розміру бюста, який показує при будь-якому зручному випадку і не приховує навіть в самому закритому одязі, розстібаючи гудзики або блискавку на кофтинках. Так як раніше Демі вважала, що виглядає товсто і негарно, вона намагалася заховати фігуру.
Роуз потрапила в лікарню, намагаючись фанатично скинути зайве і заробивши розлад харчової поведінки. Лише через кілька років вона зважилася змінити своє життя і зрозуміла, що її бюст не повинен був бути прихованим. Вже після лікування дівчина припинила сидіти на дієтах.
Тепер вона завжди демонструє всю себе у відвертих нарядах, заявляючи про те, що приймає себе такою, якою вона є і їй комфортно в своєму тілі. На фото видно, що модель виглядає спокусливо навіть в чорному топі після тренувань.
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«Мені дуже подобається, здається шикарно; 🔥Самий неймовірний образ; Слова не можуть описати вас, але можуть 10000/10 🤯🔥; мені здається, це навіть пристрасно🔥😘; Красиво 💞💞; знову ця дівчина з ягодами😌❤️; Ммммм💦💦💦; Обов'язково хочу спробувати! 😍 ; Досконала краса ❤️; у тебе найкраще тіло на планеті😋 🍑».
Ми також писали, що дівчина любить показувати тіло у всій красі, тому рідко приховує бюст від поглядів шанувальників. Навіть на червоній доріжці, відвідуючи будь-який захід, Демі блищить в прозорих сукнях, відкритих нарядах без білизни або занадто коротких спідницях.
Роуз комплексувала через фігуру в дитинстві, але з часом зрозуміла, що шостий розмір бюста швидше гідність, ніж недолік. Тому завжди балує фанатів в Instagram кадрами, на яких вона в крихітних ліфчиках, ледь приховують бюст. На фото, як видно, Роуз знає, чим вражати шанувальників.
Демі з'явилася в білих брюках з безліччю вирізів на стегнах і показала груди в нюдовом ліфі на тонких зав'язках.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер