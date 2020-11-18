Актриса Христина Асмус розповіла про неприємний випадок, який згубно позначився на її здоров'ї

Як повідомляє Politeka.net, зірка серіалу "Інтерни" поділилася одкровеннями на своїй сторінці в "Instagram". Вона прикріпила до посту фото, для якого присіла на кам'яні сходинки в парку. Красуня вийшла на прогулянку в білому ТОПі, шкіряній куртці, туфлях і чорних джинсах, які оголили її щиколотки. Волосся Христина зібрала в елегантний хвіст, а очі підкреслила легким макіяжем. Після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим актриса знову у всеозброєнні.

"У підлітковому віці в мене з досить великої відстані стрельнули з пістолета кулькою 🔫 цілилися в ноги, але пулька відрикошетила, потрапила в око", - написала Христина Асмус. - "Тато сказав:" О, взагалі фігня!"і витягнув її. Луснули безліч судин і я два місяці ходила з кров'яним оком 👀 Пам'ятаю салатова кулька була. Ви що розповісте?".

Користувачі соціальної мережі поділилися своїми історіями в коментарях:

"Мені один дебіл стрельнув в руку з воздушки. Рука боліла, але зажила. Через роки згадувала і раділа, що хоч не в голову потрапив"; "Неймовірні історії від Христини Асмус💥 😁"; "Суворий Батя"; "шифером верхню губу розполовинили,мама зомліла, батя сказав"не дреф, полагодять"😁... лікар-геній зашив як нову👌"; "Христиночка ти як 15 річна дівчинка, ніжна така миленька"; "а мені якось брат в ніс застрелив пульку теж салатову ахахах. І я побігла до мами на кухні і почала кричати "мама, я вмираю, мама". Приїхали лікарі і пінцетом діставали"; "Христина ви красуня! Найкраща актриса нашого кіно!!!❤👐 а я 12 років тому розбився на машині".

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