Скандальний стриптизер Тарзан продовжує хвалитися знімками з відпустки

Нові кадри Сергій Глушко опублікував у своєму Особистому Instagram.

Після скандалу зі зрадами Наташі Корольової, стриптизер "втік" від усіх проблем і відправився в подорож по Африці, періодично публікуючи нові кадри в соцмережах.

Цього разу Сергій Глушко опублікував кадри після прогулянки джунглями, під час якої стриптизер, мабуть, навідався до одного з місцевих племен.

"Акуна матата", - підписав свіжі фото і відео чоловік Наташі Корольової у своєму мікроблозі.

Користувачам припала до душі свіжа публікація Сергія Глушка, і вони завалили його захопленими коментарями.

"Ось і діти Тарзана підтягуються з минулого життя, з джунглів", "яка краса", "якщо Акуна Матата, значить - Занзібар", "Така красотища, спасибі", "о, серед своїх", "Тарзан повернувся в рідну стихію", "Ну, дуууже виглядайте на тлі цих джунглів! А дітлахи чудо!", "Яка дівчинка гарненька"," які дітки Класні, посмішки відкриті, очі блискучі, вже вони точно не сидять в гаджетах, зате стометрівку швидше тебе пробіжать на раз", - написали фанати в його мікроблозі.

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Вже кілька днів стриптизер ділиться знімками з теплих країв.

Цього разу артист опублікував фото в оточенні афроамериканців. Глушко надів білу сорочку з синім малюнком і шорти. Образ доповнили окуляри і капелюх. Чоловік королевою виглядав дуже задоволеним.

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