Зміни суми виплат з наступного місяця пов'язані з перерахунком прожиткового мінімуму

Останній раз прожитковий мінімум підвищували з 1 липня (до 2118 грн), а з 1 грудня він становитиме 2189 грн. Відтак, відбудеться перерахунок пенсій і зарплат, пише "Апостроф".

З 1 грудня надбавки за трудовий стаж збільшаться з 17,2 до 17, 69 грн, мінімальна пенсія - з 1720 до 1760 грн., максимальна пенсія - з 17 210 до 17 690 грн.

Крім того, перерахунку зарплат можуть очікувати бюджетники. На сьогодні мінімальний тарифний оклад - 2225 грн, але після перерахунку він повинен бути не менше 2270 грн.

При цьому уточнимо, що поки влада не встановила чітку дату підвищення. Можливо, це відбудеться в січні.

Раніше ми повідомляли про нюанси призначення виплат під час карантину.

Що стосується перепризначення пенсій та інших виплат - на сьогодні цей процес відбувається автоматично, тобто українцям не потрібно повторно проходити спецкомісії для підтвердження інвалідності, а пенсіонерам не потрібно подавати заяву, щоб держава продовжувала виплачувати гроші. Поки в країні карантин, фахівці самі перевірять інформацію, а виплати будуть автоматично перепризначені без участі одержувачів.

Але після завершення карантину таких одержувачів виплат чекає "сюрприз" у вигляді перевірки.

Орган соцзахисту або управління Пенсійного фонду перерахує розмір виплаченої допомоги або пенсії на підставі поданої заяви.

Також ми писали, що в листопаді Кабмін спростив процедуру призначення виплат, ініціювавши систему "єдиного звернення". Це означає, що українцю потрібно лише подати заяву до органу соцзахисту або ПФУ - і на цьому все. Подальші "проводи" лежать на відповідальності зазначених структур: збір необхідних документів і передача в банк для відкриття рахунку одержувача пенсії або соцвиплат.

Нагадаємо, що розрахунок пенсій зміниться: в ПФУ розкрили важливий нюанс, " порівняно з серпнем..."