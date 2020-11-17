Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе в новому гламурному образі

19-річна Соня, яка зараз живе і навчається в США і, за інформацією ЗМІ, планує зіграти весілля зі своїм новим бойфрендом, поділилася не по-осінньому спекотним знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото дівчина позує на вулиці в дуже легкому вбранні. На ній можна побачити білий топік на бретельках, який підкреслює її тендітну, струнку фігуру. Однак, головним аксесуаром на фото безсумнівно стала солом'яний капелюх красуні з величезними полями, які навіть не повністю поміщаються в кадр.

Соня доповнила свій образ легким макіяжем, який підкреслив її природну красу. У підписі до фото вона поділилася порадами по догляду за шкірою, які стали особливо актуальними з приходом холодів.

"Ось кілька порад: Підтримуйте водний баланс, замініть каву зеленим чаєм. Замініть свій лосьйон на живильний крем. Маски для губ - рятівники",- написала дівчина.

Її передплатники тут же почали коментувати пост.

"Дуже ніжна і красива", "прекрасна!", "Яка ж красуня!", "Мила", - пишуть люди.

Раніше повідомлялося, що нового нареченого внучки Ротару звуть Денис Жданов, він є українським підприємцем і мільйонером зі списку Forbes.

Слід підкреслити, що між Сонею і Денисом досить таки серйозні стосунки, тому український мільйонер вирішив не втрачати часу даремно і зробив своїй коханій пропозицію руки і серця.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару вирішила розпрощатися з дівочим прізвищем, хто її новий обранець.

Як повідомляла Politeka, весілля 19-річної внучки Софії Ротару з дорослим мільйонером, батько не стримав емоцій: "всяку гидоту...".

Також Politeka писала, що 19-річна внучка Софії Ротару зібралася заміж за мільйонера, любовні кадри пари: «йому не потрібне зіркове прізвище».