Деякі зірки стали батьками прекрасних дівчаток

Познайоммось з зірками, у яких поки народжувалися тільки дівчатка, інформує Politeka.net.

Українська співачка Ольга Полякова стала матір'ю двох чарівних дівчаток Маші (рід. 2005 році) і Аліси (рід. 2011 році). Перша вже активно займається модельним бізнесом і веде сторінку в Instagram. Батьком дівчаток став чоловік Ольги, бізнесмен Вадим.

Шоумен і співак Олександр Ревва (Артур Пирожков) в шлюбі з красунею Анжелікою виховує двох чарівних дівчаток Алісу (рід. у 2007 році) і Амелі (рід. у 2013 році). Артист мріяв про двійню, адже у нього присутні такі гени, проте поки не вийшло здійснити мрію.

Відома співачка Світлана Лобода народила першу дочку, Євангеліну, від хореографа Андрія Царя у 2011 році. А вже у 2018-му році співачка народила дочку Тільду, ім'я батька дівчинки артистка приховує. Однак ходять чутки, що зірка народила від лідера групи "Rammstein" Тілля Ліндеманна.

У співачки Віри Брежнєвої двоє дочок - 19-річна Софія від незареєстрованого союзу з Віталієм Войченком і 9-річна Сара від бізнесмена Михайла Кіпермана. З минулого року Соня навчається в США.

Сама зірка мріє про велику сім'ю.

Співачка Глюкоза стала мамою двох дівчаток. Зірка поєднувала кар'єру і дітей. Артистка народжувала в Іспанії. Старша Лідія з'явилася на світ у 2007 році, а молодша, Віра - у 2011-му.

Американський актор Брюс Вілліс - батько п'ятьох дівчаток. Колишня дружина, Демі Мур, народила артисту трьох дівчаток: Румер, Скаут і Таллулу. Друга дружина Емма Хемінг ощасливила Вілліса, подарувавши йому Мейбел Рей і Евелін Пенн.

Нагадавши, Полякова, що вляпалася в скандал з Кіркоровим, оголосила про важливе досягнення: "Як тільки я відкрию рот..."

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