Вікторія Булітко, Єгор Крутоголов та інші актори "Дизель шоу" сильно змінилися зі студентських часів

Як повідомляє Politeka.net, колектив поділився спогадами та архівними кадрами в соціальній мережі "Instagram", незвично привітавши шанувальників з днем студента. Так ще юна Вікторія Булітко зображена з кучерявою зачіскою в сірій футболці з принтом, білій спідниці і з чорною сумочкою. У добірці також показаний зворушливий момент, коли актриса отримала диплом.

Будучи студентом, Єгор Крутоголов ще не голив голову і ходив з коротким чорним їжачком. Зате вже тоді міг похвалитися міцною статурою, розвиненою мускулатурою, широкими плечима і непробивною харизмою.

"Спеціально до Дня студента актори «Дизель Шоу» поділилися ексклюзивними спогадами зі своїх університетських часів", - наголошується в повідомленні. - "Студентські роки потрібні для того, щоб навчитися викручуватися, креативити і знаходити вихід з будь-якої ситуації. У день студента актори "Дизель Шоу" згадали, в які кумедні ситуації потрапляли вони і як з ними справлялися.

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Користувачі соцмережі поділилися своїми спостереженнями в соцмережах:

"Класні хлопці!😊 "; "Красиві 😍 люблю Вас!"; "Добре. Супер. Єгор який підтягнутий 😁 а Вікуся кучерява, просто чарівна і незрівнянна. Красуня 💖💖💖💖💖💖💖💖💖"; "Єгор і всі Євгенії не помінялися. А Вікторія і Маруся ще красивішими стали, красуні😙 😙 😙".

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