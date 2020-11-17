Відомий український режисер Роман Віктюк пішов з життя пішов з життя після важкої хвороби
Як повідомляє Politeka.net, він помер 17 листопада у віці 84 років. Про трагедію розповіли в театрі, де він працював, передає "РБК-Україна".
"Роман Григорович помер у лікарні, це сталося сьогодні», — заявили в дирекції московського Театру Романа Віктюка, де режисер був художнім керівником, і додали, що час і місце прощання повідомлять пізніше.
Офіційну причину смерті поки не оголосили, проте 27 жовтня Романа Віктюка госпіталізували у важкому стані. Лікарі діагностували у театрального діяча Китайський вірус і намагалися врятувати йому життя, але хвороба не залишила шансів. Спочатку зірку розмістили в терапевтичному відділенні, проте незабаром перевели в реанімацію, де він і провів останні моменти свої життя.
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Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 року у Львові. Ще за радянських часів він прославився, як видатний режисер і актор, поставив понад 250 вистав. Працював також викладачем у естрадно-цирковому училищі та інституті театрального мистецтва, опублікував три книги. Йому вручили звання народного артиста України.
Режисер коментував події в Україні і займав проукраїнську позицію, критикував спадщину радянського режиму.
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