Відомий український режисер Роман Віктюк пішов з життя пішов з життя після важкої хвороби

Як повідомляє Politeka.net, він помер 17 листопада у віці 84 років. Про трагедію розповіли в театрі, де він працював, передає "РБК-Україна".

"Роман Григорович помер у лікарні, це сталося сьогодні», — заявили в дирекції московського Театру Романа Віктюка, де режисер був художнім керівником, і додали, що час і місце прощання повідомлять пізніше.

Офіційну причину смерті поки не оголосили, проте 27 жовтня Романа Віктюка госпіталізували у важкому стані. Лікарі діагностували у театрального діяча Китайський вірус і намагалися врятувати йому життя, але хвороба не залишила шансів. Спочатку зірку розмістили в терапевтичному відділенні, проте незабаром перевели в реанімацію, де він і провів останні моменти свої життя.

Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 року у Львові. Ще за радянських часів він прославився, як видатний режисер і актор, поставив понад 250 вистав. Працював також викладачем у естрадно-цирковому училищі та інституті театрального мистецтва, опублікував три книги. Йому вручили звання народного артиста України.



Режисер коментував події в Україні і займав проукраїнську позицію, критикував спадщину радянського режиму.

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