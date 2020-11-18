Ненормований графік, постійні гастролі й увага публіки: красуні з популярної групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва, Надія Мейхер, Світлана Лобода та інші, тим не менш, встигали ставати мамами, і навіть не по одному разу

Якщо до старших дітей зірок публіка вже звикла: соцмережі сповнені їх фото, то ось своїх молодшеньких - співачки, навчені гірким досвідом від надмірної уваги - намагаються всіляко захистити від слави. У мережі рідко з'являються кадри і інформація про них, але тим не менш вивудити крупиці все ж можна.

Politeka.net вирішила показати, кого саме ховають екс-солістки ВІА Гри.

Так, 38-річна Надія Мейхер практично ніколи не показує своїх дітей в соцмережі. Але нещодавно співачка привела на шоу "Танці з зірками", учасницею якого є, своїх молодших дочок - 8-річну Анну і 5-річну Марію. Публіка була в захваті.

В рамках сімейного вечора на проекті, дівчатка станцювали з мамою спільний танець.

"Мамині принцеси. Такі янголята. Закохана в цю ніжність і теплоту душевну на паркеті. 🔥🎉", - відгукнувся один з коментуючих.

Ще рідше з'являється в соцмережі старший син надії від першого шлюбу Ігор. Юнак тільки минулого року закінчив школу.

Ще одна колишня учасниця ВІА Гри, 38-річна Віра Брежнєва також нечасто ділиться з шанувальниками фото дітей. Якщо її старша дочка, 19-річна Соня Кіперман сама активно розповідає про своє життя в Instagram, то крихітку Сару фанати артистки бачили досить рідко.

Так було до недавніх пір, так як 10-річна Сара, мабуть, вирішила брати приклад з сестрички і мами та також завела аккаунт в соцмережі. В даний час у дівчинки трохи більше 8 тисяч фоловерів.

Судячи з коментарів, багато хто відзначає, що Сара — маленька копія Віри Брежнєвої.

Дівчинка із задоволенням ділиться з шанувальниками найрізноманітнішими фото: селфі, знімками з подорожей, кадрами з мамою і подругами.

Відомо, що зараз Сара проживає в Москві разом з мамою і вітчимом Костянтином Меладзе.

Інша виконавиця, яка залишила ряди ВІА Гри, 38-річна Світлана Лобода виховує двох дочок - 9-річну Єву і 2-річну Тільду. Якщо першу дівчинку зірка показує в мережі у всій красі, то обличчя другого малятка намагається на засвічувати.

Якщо молодшенька і фігурує на спільних фото з мамою, то завжди зі спини. Правда, нещодавно Світлана зважилася на щось більше: Тільда повернулася до камери личком, але зате була в сонцезахисних окулярах, та й кадр був зроблений здалеку.

Варто відзначити, співачка ніколи не говорить про батька Тільди. Багато хто припускає, що ним став німецький вокаліст Тілль Ліндеманн, з яким Світлані приписували роман.

37-річній екс-учасниці ВІА Гри Анні Седоковій, у якої троє дітей, і зовсім заборонено судом показувати в мережі молодшу доньку Моніку. 9-річна дівчинка живе зараз в США зі своїм батьком, в той час як Анна з двома дітьми (15-річною Аліною і 3-річним Гектором) - в Росії.

Так, Моніку в соцмережах можна побачити максимум раз-два на рік (батькам за рішенням суду заборонено викладати знімки дівчинки в мережі).

Седокова вела з колишнім чоловіком, українським бізнесменом Максимом Чернявським довгі судові баталії за доньку. Той намагався позбавитиАнну батьківських прав. Деякий час співачці доводилося бачитися з малятком в присутності представників органів опіки.

Але, на щастя шанувальників Сєдокової, у Моніки є старша сестра, якій нічого не буде, якщо раптом вона вирішить відобразити який-небудь момент і викласти його в соцмережі.

Так, нещодавно у своєму TikTok Аліна розмістила кадри, як танцює разом з Монікою.

Седокова зі старшою донькою і сином:

А ось 30-річна співачка Міша Романова примудрилася майже два роки приховувати сина - звичайно ж, в ЗМІ знали, що зірка народила первістка, але як він виглядає з'ясувалося набагато пізніше.

За кілька місяців до дворіччя Мартіна Міша виставила спільне фото в Instagram - дівчина дала інтерв'ю журналу "Отдохни", а її фото з малюком прикрасило обкладинку.

6 липня, в день народження сина, Романова поділилася зворушливими кадрами у своєму мікроблозі в Instagram, на яких засвітився і її близький друг, виконавець Макс Барських.

До речі, Мартін дивним чином на нього схожий, тому в мережі ходять чутки, що співак насправді - не тільки хрещений, а й справжній батько хлопчика.

Ім'я того, хто подарував їй дитину, Романова й досі приховує.

Нагадаємо, що безсоромна екс-ВІА Гра вивалила "добро", розстебнувши плащ: "Ммм, такі..."

Як повідомляла Politeka, Мейхер задала жару з красенем за лаштунками "Танців з зірками", кадри: "блін, які у тебе..."

Також Politeka писала, що Лобода обтягнула свій пружний "горішок" латексом з блискіток, кадри спокуси: "Фантастична"