Названо розміри пенсій українців по регіонах

Про це поінформувала прес-служба Пенсійного фонду.

Виявилося, що найвищі пенсійні виплати отримують у Києві, а найменші - у Тернопільській та Чернігівській областях.

У ТОП-3, за інформацією Пенсійного фонду, також потрапили Донецька і Луганська області.

Станом на липень 2020 року, розмір середньої пенсії в Україні становить 3500 гривень, а найбільшої - 4676 у Києві. Найменше отримують пенсіонери Тернопільщини та Чернігівщини, яким у середньому щомісяця платять близько 2600 гривень.

Раніше ми розповідали, що українцям упроситили процедуру отримання пенсії.

За рішенням Нацбанку, для операторів поштового зв'язку процедуру ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій, допомог, субсидій та інших виплат населенню істотно спростили.

Тепер Укрпошта зможе безперебійно забезпечувати виплати пенсій та грошової допомоги за відсутності автоматизації в їх відділеннях.

За розпорядженням НБУ, тепер співробітник відділення під час виплати на суму від 5 тисяч до 30000 гривень для ідентифікації та верифікації повинен тільки звірити ідентифікаційні дані клієнта з даними, які прописані у виплатних документах або бланках поштових переказів. Після звірки і клієнт, і представник поштового оператора проставляють підписи у виплатних документах.

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