Повний локдаун не менше ніж на три тижні введуть в Україні, якщо на добу буде більше 20 тисяч заражень китайським вірусом
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді 17 листопада.
За його словами, щоб не допустити такої ситуації і ввели карантин вихідного дня.
Відзначається, що якщо українці не будуть зменшувати кількість соціальних контактів, то згідно з даними аналітиків РНБО, кількість в 20 тисяч нових хворих на добу ми можемо досягти вже через три тижні. І якщо не вживати заходів, то вже через місяць в Україні можуть закінчитися ліжко-місця в лікарнях.
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"Тоді шлях буде тільки один-це жорсткий карантин аж до повного локдауну. При цьому локдаун потрібно буде вводити не менше, ніж на три тижні - це те, що зараз зробили більшість країн Європи...", - заявив прем'єр.
Очікується, що карантин вихідного дня допоможе стримати захворюваність на рівні не більше 12-15 тисяч випадків на день. Перші результати повинні бути через два тижні за умови дотримання всіх карантинних правил.
Зазначимо, сьогодні Рада розглядає проект постанови № 4381 про те, щоб рекомендувати Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
Рада рекомендує уряду дозволити на вихідних роботу:
- барів, ресторанів, кафе;
- спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
- прийом відвідувачів в торгово-розважальних центрах;
- прийом відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;
- роботу закладів культури та проведення культурних масових заходів.
Постанова ВР набере чинності з дня опублікування.
Додамо, що 17 листопада в Україні зафіксовано новий антирекорд, пов'язаний з китайським вірусом. За добу госпіталізували 1610 пацієнтів. Попереднє рекордне значення було зафіксовано 13 листопада, тоді в лікарню потрапили 1587 осіб. Все більше людей переносять захворювання у важкій формі.
За минулу добу вірус в Україні виявили у 11 968 осіб, зафіксовано 159 летальних випадків, 6786 пацієнтів одужали.
У Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761) і Черкаській (755) областях зафіксовані добові антирекорди.
Також велике число нових випадків зараження зафіксували в Запорізькій (734), Київській (646), Полтавській (622) і Житомирській (600) областях.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 557 657 осіб, з них 250 983 одужали, летальних випадків — 9856.
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