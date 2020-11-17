Повний локдаун не менше ніж на три тижні введуть в Україні, якщо на добу буде більше 20 тисяч заражень китайським вірусом

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді 17 листопада.

За його словами, щоб не допустити такої ситуації і ввели карантин вихідного дня.

Відзначається, що якщо українці не будуть зменшувати кількість соціальних контактів, то згідно з даними аналітиків РНБО, кількість в 20 тисяч нових хворих на добу ми можемо досягти вже через три тижні. І якщо не вживати заходів, то вже через місяць в Україні можуть закінчитися ліжко-місця в лікарнях.

"Тоді шлях буде тільки один-це жорсткий карантин аж до повного локдауну. При цьому локдаун потрібно буде вводити не менше, ніж на три тижні - це те, що зараз зробили більшість країн Європи...", - заявив прем'єр.

Очікується, що карантин вихідного дня допоможе стримати захворюваність на рівні не більше 12-15 тисяч випадків на день. Перші результати повинні бути через два тижні за умови дотримання всіх карантинних правил.

Зазначимо, сьогодні Рада розглядає проект постанови № 4381 про те, щоб рекомендувати Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

Рада рекомендує уряду дозволити на вихідних роботу:

барів, ресторанів, кафе;

спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

прийом відвідувачів в торгово-розважальних центрах;

прийом відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

роботу закладів культури та проведення культурних масових заходів.

Постанова ВР набере чинності з дня опублікування.

Додамо, що 17 листопада в Україні зафіксовано новий антирекорд, пов'язаний з китайським вірусом. За добу госпіталізували 1610 пацієнтів. Попереднє рекордне значення було зафіксовано 13 листопада, тоді в лікарню потрапили 1587 осіб. Все більше людей переносять захворювання у важкій формі.

За минулу добу вірус в Україні виявили у 11 968 осіб, зафіксовано 159 летальних випадків, 6786 пацієнтів одужали.

У Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761) і Черкаській (755) областях зафіксовані добові антирекорди.

Також велике число нових випадків зараження зафіксували в Запорізькій (734), Київській (646), Полтавській (622) і Житомирській (600) областях.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 557 657 осіб, з них 250 983 одужали, летальних випадків — 9856.

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