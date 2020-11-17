Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася зі своїми шанувальниками черговим рецептом
Як повідомляє Politeka.net, покрокову інструкцію приготування смачних картопляних млинчиків відомий кулінар представила на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
"Доброго ранку, друзі!☺️ Сьогодні пропоную вам приготувати разом млинці з... картоплі! Ні, це не деруни, і не картопляники - а саме млинці!.. Їх можна готувати на сніданок, а можна брати з собою на роботу - вони смачні і в теплому, і в холодному вигляді. Впевнена, вам сподобається)", - написала Єлизавета.
Для приготування картопляних млинчиків потрібно:
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600 г картоплі
500 мл молока
200 г яєць
200 г борошна
кропу
сіль (за смаком)
40 г вершкового масла (або рослинного)
50 г вершкового масла (для змазування млинців)
"А які цікаві рецепти млинчиків знаєте ви? 😃", – запитала у фанатів Глинська.
Шанувальники подякували в коментарях кулінара за новий рецепт.
"Ого, цікаво! Дуже гарні! 🔥 🔥 🔥 О, Ліза, то що потрібно! Спасибі! Ви рукодільниця! Не знаю, наскільки мій рецепт цікавий, але найулюбленіший, це точно , на кефірі і окропі, вони м'які і дуже смачні! А ваші теж супер, обов'язково спробуємо, спасибі ☺ ще є варіант з цукіні / кабачком. Виходять неймовірно м'які і ніжні,а смак кабачка абсолютно не відчувається, поки не скажеш про це тому, хто їсть😄 ще один рецепт під назвою😉рости попка👆", – пишуть люди.
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