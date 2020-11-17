Пандемія китайського вірусу не обійшла стороною сім'ю екс-президента України Віктора Ющенка

Про це у своєму Facebook повідомила його дочка Віталіна.

Так, дівчина опублікувала у своєму мікроблозі фото з автомобіля і повідомила, що у неї позитивний тест на китайський вірус.

Подробиці про своє захворювання Віталіна Ющенко не повідомила. Про стан інших членів сім'ї екс-президента також нічого невідомо.

Варто відзначити, що Віталіні Ющенку цього року виповнилося 40 років, і вона виховує дочку Ярину-Домініку від цивільного шлюбу з Михайлом Гончаром. У шлюбі з Олексієм Хахльовим, з яким Віталіна узаконила відносини в 2007 році, вони також виховують сина і дочку.

Підписники миттєво відреагували на публікацію і побажали старшій дочці Віктора Ющенка якнайшвидшого одужання.

"Це неминуче їм все перехворіють, я вже давно перехворів в легкій формі, поправляйся", "все буде ок, мені говорили", "міцного здоров'я! Якнайшвидшого одужання!", " Це випробовування,але пройдете", "Одужуй, дорога Линочка"," Ти сильна - все буде ок", " Дай Бог якнайшвидшого одужання!", "Божого тобі благословення", "нехай хвороба швидко пройде і ніколи не повертається", "молимося про ваше одужання", "Здоров'я і витримки", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що китайський вірус дістався до сім'ї і нинішнього президента Володимира Зеленського.

Спершу діагноз підтвердився у його дружини Олени і сина ще в липні. А вже 9 листопада Володимир Зеленський офіційно повідомив, що у нього діагностовано китайський вірус. Разом з главою ВП Андрієм Єрмаком їх госпіталізували в "Феофанію".

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Раніше Politeka писала, що Зеленського екстрено госпіталізували, що відомо про стан президента.

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