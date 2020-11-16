Надя Дорофєєва у відвертому вбранні продемонструвала ідеальне тіло в повітрі

Відома українська співачка готується до випуску першої сольної роботи після розпаду дуету «Время и стекло». Напередодні свого дебюту в якості сольної виконавиці Надя поділилася новим відео-тізером в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Дорофєєва явно не хоче заздалегідь показувати шанувальникам занадто багато, тому на кадрах можна побачити лише як вона гойдається на місці, стоячи на вантажному гаку, підвішеному до довгого товстого ланцюга. Співачка спокусливо вигинається, демонструючи свою ідеальну фігуру.

Особливу увагу приковує до себе оригінальне вбрання зірки. На ній кремовий боді, високі коричневі чоботи, а також обтягуючі штани, які при цьому залишають її сідниці відкритими. Доповнюють зухвалий образ численні ремінці, які оперізують тіло співачки.

Варто відзначити, що перед запуском сольної кар'єри Надя вирішила змінити імідж, тому на нових кадрах вона з'являється вже блондинкою.

Під постом Дорофєєвої встигли відзначитися багато знаменитостей, які завалили її компліментами і смайликами із зображенням вогню. Серед них виявилися чоловік співачки Дантес, а також Потап, Настя Каменських, Женя Кот і Віра Брежнєва, яка написала: «У мене вже горить».

Шанувальники Наді теж відреагували на її відео.

"буде щось нереальне", "Надя Сайрус", "нове переродження! Такий кайф", "уявіть пісня називається "Дорофєєва горить". Доведеться нам викликати пожежну", "Ох Надя", - пишуть люди.

Нагадаємо, загадкова Дорофєєва відчинила куртку і засмущала полум'яним образом: "Надька спалює Позитива".

Як повідомляла Politeka, пекуча Дорофєєва без сорому здалася в нижній білизні, Віру Брежнєву аж прорвало.

Також Politeka писала, що Надя Дорофєєва після розпаду "Время и Стекло" змінила імідж і пустилася у всі тяжкі.