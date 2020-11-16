Популярна Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", приміряла блакитний костюм і захопила фанатів

Дівчина зрозуміла, що може стати знаменитою після того, як працювати за фахом їй набридло. Спочатку Хільде отримала освіту економіста, але робота за профілем її швидко втомила і вона вирішила зайнятися вокалом. Так, Осланд почала брати участь у пісенних конкурсах і навіть перемогла в одному, прославившись на всю країну.

В результаті Хільде почали дізнаватися, а сама вона завела Instagram і почала ділитися враженнями про життя. Через якийсь час дівчина стала моделлю і донині знімається в чоловічих журналах, показує стильні кадри і дивує нарядами. Велику частину часу дівчина приділяє знімкам, тому всі вони зроблені в одному стилі. Осланд показує на них своє тіло в бікіні і без збентеження демонструє гідності, ледь прикривши тіло.

Проте, навіть такі фото, як нові, викликають позитивну реакцію в мережі. Струнка модель в синьому костюмі з акуратним вирізом на топі і середньої довгої спідниці змогла подражнити виглядом, адже її образ був кокетливим і романтичним.

"Це любов з першого погляду💙 💙 💙; виглядає гаряче!; Hott nd sexayy; Краса 💜; Доброго ранку, сонечко; гарний образ❤️❤; мені дуже подобається; Омг така красива, я люблю всіх❤️🙈; все перераховане вище❤️; Ти така красива на всіх фото❤; гарного тижня, Хільда. 😉 👍 🌻 🌺 🌸 🌼 ; я не думаю, що коли-небудь бачив вас поганими фотографіями. У тебе природна краса"»

Ми також писали, що Хільде стала моделлю після того, як відучилася в університеті і навіть отримала ступінь бакалавра економіки. Якийсь час дівчина працювала за фахом, але незабаром зрозуміла, що це не її і вирішила взяти участь у пісенному конкурсі.

Осланд не тільки прорвалася у фінал відомого в країні шоу, але і прославилася на її території. Норвезька красуня почала активно займатися вокалом, а потім подалася в модельний бізнес, де успіх також не змусив себе довго чекати.

Білява струнка модель з яскравою посмішкою знімається для журналів і вражає красою чи не кожен день. Тепер Осланд вирішила представити добірку фото, зроблених за останній час. На кадрах Хільде постала в різних костюмах і сміливих образах, чим підкорила фанатів.

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