Українцям повернули сотні мільйонів гривень, які лежали на рахунках банків, що розорилися

Як передає Politeka.net, за 2020 рік скарбники ліквідували 48 банків і продовжують аналогічну процедуру щодо ще 48 кредитних організацій. За даними, опублікованими на сайті Фонду гарантування вкладів, станом на 1 листопада в Україні налічується 73 діючих банки.

На початку місяця ФГВФО акумулював 15 777,1 мільйона гривень, від регулярного збору з січня по жовтень надійшло більше чотирьох мільйонів гривень. Як повідомила прес-служба, вкладникам підконтрольних банків вже компенсували значні суми і продовжують повертати гроші:

"У жовтні 2020 виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що знаходяться в управлінні Фонду, склала 155,5 гривень. Всього за січень-жовтень 2020 вкладники отримали відшкодування на загальну суму 347,0 мільйонів гривень".

Варто відзначити, що зараз сума відшкодування обмежена, максимальний розмір компенсації становить 200 тисяч гривень. На початку вересня Рада з фінансової стабільності прийняла план реструктуризації боргових зобов'язань ФГВФО перед Міністерством фінансів. Якщо Верховна Рада України прийме відповідні правки до законодавства, Фонд готовий підвищити ліміт до 600 тисяч гривень.

Раніше стало відомо, що шахраї використовують нову схему для крадіжки грошей з рахунків українців. Нещодавно відразу в кілька банків надійшов запит від імені одного з приватних виконавців у Києві про списання великих сум з ряду клієнтів. Як доказ представили виконавчі документи нотаріусів, які в підсумку виявилися фальшивими. Клієнти-юридичні особи забили тривогу після того, як позбулися грошей, і лише тоді розкрилося, що виконавчих проваджень щодо них ніхто не відкривав.

Нагадаємо, рахунки українців блокуватимуть моментально, як повернути свої гроші

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк почав масштабні перевірки та блокування платежів, у клієнтів паніка

Також Politeka писала про арешт рахунків із зарплатами і пенсіями, в НБУ розповіли, що робити