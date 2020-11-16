Переказ грошей на рахунок обернувся перевіркою і блокуванням карти

Про це в негативному відгуку розповів незадоволений клієнт Валерій.

За його словами, він намагався перевести 200 гривень з зарплатної на кредитну карту, але грошей на рахунку він так і не побачив.

"Вибрав карти, натиснув переклад і з'являється табличка для підтвердження операції зателефонуйте 3700. Набираю 3700 і мене починають допитувати з приводу переказу: а чи було Вам смс, а чи дзвонив вам хтось, а чи добровільно ви переводите гроші? Кажу Хлопці я переказую свої гроші з зарплатної на кредитку 200 грн. так я роблю це сам", - розповідає клієнт.

Представник банку зажадав, щоб клієнт назвав дату народження і кодове слово, але почув відмову.

Після цього ПриватБанк заблокував йому рахунки і відв'язав "фінансовий" номер.

"Відповідь: Так ми бачимо, а тепер назвіть нам дату вашого народження і кодове слово. Я: а це навіщо? Приват-інакше ми Вам все заблокуємо! Я-тоді скасовуйте переказ, Я дані вам передавати не буду. може ви шахраї? Приват-ми Вам все заблокували. Набираю повторно 3700, мій номер вже не фінансовий, бери паспорт і йди у відділення доводь, що ти клієнт банк", - додав клієнт в негативному відгуку.

"Нами постійно проводиться їх оновлення, що дозволяє забезпечити високий рівень захищеності. В подібних випадках, ми повинні розуміти, що операцію проводить саме власник картки, тому і проводимо ретельну перевірку. Нам дуже шкода тих клієнтів, які стають жертвами недобросовістних осіб та щиро сподіваємося, що ви ніколи на них не потрапите. Для розблокування карток вам не обов'язково відвідувати відділення. Достатньо звернутися в наш чат, де ми з радістю допоможемо. У разі виникнення додаткових запитань – ласкаво просимо в приватні повідомлення", - виправдався представник банку перед незадоволеним клієнтом.

Нагадавши, Збій в ПриватБанку, гроші списують з рахунків за неодержані послуги

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк знущається над клієнтами, скарги сиплються одна за одною

Також Politeka писала, що Клієнтів Приватбанку атакували, з'явилося екстрене попередження