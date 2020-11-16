Українська співачка Тіна Кароль спантеличила надмірною відвертістю

Як передає Politeka.net, на останньому ефірі "Танців з зірками" Тіна традиційно з'явилася у вельми відвертій сукні з розрізами. На вбранні був екстремальний розріз до стегна, а також кілька розрізів на животі, грудях і спині. В цілому образ Тіни виглядав вражаюче, але не всім глядачам таке вбрання припало до смаку.

У коментарях до посту про початок шоу глядачі розкритикували артистку за непристойний вигляд.

"Сукня Тіни схожа на недороблений купальник, як ніби вона тільки з пляжу і не переодяглася. Ну хто таке придумує?",

"Її фігура не дуже щоб надягати такі сукні, дуже не красиво",

"Такі цікаві і красиві костюми в учасників, а ось Тіні за 4 сезони пора поміняти незмінний розріз на сукні",

"Тіна дуже красива жінка, але її постійні надмірні оголення вже справляють зворотне враження",

"А Тіна не змінює репертуар: ніжка - по саме нікуди і коронна помилка: "п'ятдесят". Така вже тупа, що не може орфоепічні помилки свої виправити?",

"Тіна не перестаралася, ні??? По-моєму, перебір! Вже нікому не цікаво, а навіть огидно. Не 17 років же", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що рідкісне фото Тіни Кароль з братом і батьками облетіло мережу: «він точно не батько Балана?».

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