Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка стала знаменитою після того, як її обрали ведучою популярного тревел-шоу "Орел і решка", більше всього на світі обожнює, щоб її обговорювали на кожному перехресті

Зірка любить епатувати публіку вчинками, неоднозначними висловлюваннями або пікантним виглядом на межі дозволеного, передає Politekа.

Сьогодні Леся не зрадила собі, для нового кадру в соцмережі вона вбралася в білий светр, який буквально сповз з її плечей і майже оголив бюст знаменитості. На голову Нікітюк одягла кепку зі "звіриним" принтом, шию прикрасила намистом і золотим кулоном на ланцюжку.

"Не зрозумію ... у мене сьогодні томний погляд чи невибагливий😂", - підписала кадр зірка.

Фанати моментально і навперебій почали ставити лайки, а в коментарях – залишати коментарі, в основному позитивні.

"Більше непритомний, але ти красотуля в будь-якому образі☺️ Неймовірно красива і шикарна❤️🔥🔥 💖 Чародійок🤴✨🍒 Млосно-непритомний😂😊 Beautiful 😍 Завжди красива!🔥🔥🔥 Дуже гарна😍 🔥🔥❤️❤️ Чаруючий у вас погляд😻 👍👍🤗 Спаааааать 😔каже погляд 🤗💋 Хочу такий кепчик! 😍Де замовляли, якщо не секрет? Погляд дикої левиці😂❤️та ну ні, Леся 😍, не може бути 😉, заворожує-томний, а від 3,5 млн. підписників-непомітні ❤ ❤ ️ томно-невибагливий 😂 звідки Кофточка?🔥 Тобі дуже йде😍 Погляд то таке. Щось груди обвисли, треба задуматись!) ",- написали вони.

Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк розмістила в соцмережах нове фото з кафе. На знімку Леся сидить за столиком кафе і з апетитом поглинає такоси.

"Така вкусняшка!!! Я☺️", - підписала знімки знаменитість.

Нагадаємо, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

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