Українців найближчим часом чекає чергове підвищення тарифу, чиновники розповіли, як тепер нараховуватимуть абонплату

Про це розповіла член Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко, розповідає «Обозреватель».

За її словами, перерахунок пов'язаний з тим, що розмір абонплати безпосередньо пов'язаний з обсягом споживання газу кожного абонента. Все використане "блакитне паливо" множать на тариф конкретного облгазу і ділять на 12 місяців. Отримана сума і буде складати абонплату.

Крім того, розповіла Кривенко, зросте безпосередньо і сам тариф. Зараз йде процес його перегляду - вони обговорюються з кожним підприємством окремо. А після того, як цифру узгодять, документ буде відправлений в профільну комісію. Вона буде проводити перевірку розрахунків, після чого його затвердить.

Як ми розповідали до цього, українські чиновники мають намір вже найближчим часом залишити кілька мільйонів людей без газу

За словами голови енергетичних та житлових програм» Опора " Тетяни Бойко, вже з першого січня позбутися газу можуть близько трьох мільйонів осіб. Саме стільки людей в країні таких, у кого немає газового лічильника.

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