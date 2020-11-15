Колишня солістка групи "Время и Стекло" Надія Дорофєєва посвітила колінами в загадковому образі

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно артистка почала сольну кар'єру і зараз готується презентувати шанувальникам свій новий проект. Вона виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" нове промо-фото майбутньої прем'єри.

Надя Дорофєєва зображена, пізньої ночі в шкіряній куртці, колготках і мереживних рукавичках. Красуня сіла навпочіпки на асфальті і втупилася на полум'яну смугу, спершись на просвічується коліно. Волосся вона залишила розпущеним.

"Вже скоро", - пообіцяла Надія своїм шанувальникам.

Заінтриговані користувачі соцмережі в коментарях висловилися про зовнішній вигляд співачки і не тільки:

"Чекаємо"; "Надяяя😻 😻 😻 це буде🔥 🔥 🔥"; " гра з вогнем😻 🔥"; "Надь, ми так тобою пишаємося"; "чекаємо з нетерпінням😍"; "досить!! скажи, коли вийде?"; "Дуже цікаво побачити🔥 🔥 🔥"; "я впевнена це буде щось неймовірне🔥 💣"; " що наступне спалюємо?🔥 😂 "; "Люблю тебе, Боже, чекаємо прем'єру🔥"; "чекаємо Вогненний трек від надії🔥 🔥 🔥"; "а ти вогонь, Надь";" Я тебе не впізнала😍"; "капееєць... як заінтригувала 🔥 😍"; " Ох вже ці інтрижки😂"; "від тебе я попливла...🔥 🔥 ❤ ️ "; "На цій фотографії Дорофєєва палить асфальт 😂

Далі машина, потім будинок"; " я балдію😍 🤤❤️🔥"; "уххх і краса, прямо хочу її"; "Надька спалює Позитива".

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