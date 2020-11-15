19-річна внучка Софії Ротару збирається вийти заміж за українського мільйонера

Як повідомляє ОК!, юна Софія Євдокименко, яка зараз живе в Нью-Йорку і навчається в школі дизайну, серйозно налаштована на створення сім'ї зі своїм новим коханим, якого вона показала в своєму Instagram зовсім недавно.

Соня не розкривала його імені, проте незабаром стало відомо, що вона зустрічається з українцем Денисом Ждановим, який входить до списку мільйонерів американського Forbes. Відомо, що Денис зробив кар'єру в області IT-технологій і зараз займає посаду віце-президента з маркетингу у великій компанії.

Як з'ясували журналісти, їхні стосунки з Сонею швидко придбали серйозний оборот і мільйонер вже зробив пропозицію дівчині.

Близькі до Жданова джерела розповіли, що він щиро закоханий у молоду красуню.

"Йому не потрібне зіркове прізвище, а потрібне щастя з коханою дівчиною", - розповіли вони.

Також джерела повідомляють, що бачили на безіменному пальці Євдокименка каблучку з діамантом, яка могла бути заручною.

Раніше ми писали, що в Instagram Соні з'явилося відео, яким дівчина поділилася в своїх "сторіз", де вона ніжнічає зі своїм обранцем.

На кадрах Соня з молодою людиною постали в одному з парків Нью-Йорка, де модель нині живе і вчиться. Парочка мило обіймалася на тлі осінніх пейзажів.

Новим бойфрендом виявився IT-підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle Денис Жаданов, йому 31 рік.

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