Німецька модель Ніколь Потуральскі, яка крутила роман з Бредом Піттом, похизувалася на вулиці в стильному образі

Вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію фото, зроблених в Берліні, передає Politeka.net. Красуня вбралася в сірий костюм з рельєфними смужками, що складається з закритого топа з рукавами і просторих штанів з високою талією. Завдяки сміливому фасону живіт моделі залишився оголеним. Образ доповнила сумочка бежевого кольору.

Ніколь Потуральскі влаштувала фотосесію під мостом. Спочатку вона попозувала перед камерою, накинувши світлу курточку, а потім скинула її і попустувала, схрестивши руки. На одному з кадрів можна помітити, що дівчина була взута в білі кросівки.

"Люблю супер стильний і зручний лук", - поділилася вона в описі до знімків.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішнім виглядом Ніколь в коментарях:

"Вау"; "Привіт, друг-ангел"; "Супер мило"; "занадто затишно"; "завжди ідеально"; "ти така красива😍"; "Люблю тебе до місяця♥️🌹"; "дійсно мило"; "занадто красиво і позитивно❤️❤️❤️"; "така богиня🤤"; "Ти така красива і природна. Мені теж подобається зручний одяг"; "відмінно виглядаєш, гарне волосся"; "такий м'який наряд. Отже, божественно. Ідеальний вибір, ників. Прекрасно для вашої фігури. Хороші фото, і ваша посмішка шикарна".

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