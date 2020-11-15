Багато українців бояться оформляти субсидії через міфи, які про них ходять в народі

Як повідомляє Politeka.net, зараз близько шести мільйонів сімей в Україні отримують від держави допомогу з оплати комунальних платежів, а через підвищення тарифів у новому опалювальному сезоні нужденних стало ще більше. "Юридичний портал України" розвінчав найпоширеніші помилки про цю процедуру.

Багато хто вважає, що субсидію складно оформити, а сума не коштує витрачених зусиль. Насправді, зараз для отримання субсидії необхідно подати лише заяву і декларацію про доходи, всю іншу інформацію соціальні працівники готують самостійно. Крім того, документи можна відправити в електронному форматі, не виходячи з дому. Розмір субсидій залежить від доходів сім'ї, кількості людей, зареєстрованих в будинку або квартирі, а також від вартості комунальних послуг.

Ще один популярний міф полягає в тому, що за помилки при складанні декларацій, нібито, покладається штраф. В даний час в Україні застосовується спрощена форма декларації, в ній не потрібно навіть вказувати суми - достатньо перерахувати джерела доходів. За випадкові помилки громадян не карають штрафами, але за умисне шахрайство і приховування інформації можуть позбавити субсидії і змусити повернути гроші.

Помиляються і ті, хто вважає, ніби субсидію не призначать людям з декількома квартирами. За новим законодавством допомогу можуть призначити незалежно від майна, але тільки на ту житлоплощу, де заявник офіційно зареєстрований. Варто відзначити, що відсотки за депозитами також при оформленні не враховуються.

З 2011 року борги по комуналці не є приводом для відмови в субсидії, хоча багато людей не знають про це. Більше того, допомогу виділяють, щоб українці могли не накопичувати борги, а поступово їх виплачувати. Якщо ж комунальні послуги, передбачені субсидією, не використані в повному обсяг, громадяни можуть витратити зекономлені кошти в майбутніх платежах.

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