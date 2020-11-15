Відома американська актриса і модель Памела Андерсон вразила розкішною зачіскою і макіяжем

Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменитість розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" чорно-білий знімок, що нагадує про її бурхливу молодість. Зірка популярного серіалу "Рятувальники Малібу" відображена крупним планом на тлі білої стіни в томній позі.

Для знімка Памела Андерсон позувала в топіку, бретельку якого можна помітити в куточку. Вона зробила собі красиву, але злегка безладну укладку, дозволивши локонам вільно звисати на лоб. Образ довершив яскравий макіяж, його родзинкою стали густі тіні чорні тіні в куточках очей. Однією рукою модель погладила шию, а іншою поправила неслухняне волосся біля скроні - такими елегантними рухами вона легко заведе будь-якого з чоловіків навіть у своєму віці.

"Новий місяць, нові починання", - такий епіграф Памела Андерсон підібрала до фото.

Раніше актриса виклала в соцмережі дуже відвертий кадр, на якому зображена без білизни. Повністю роздягнувшись, красуня елегантно прикрила інтимні частини тіла ковдрою. До того ж, Памела Андерсон застигла в сміливій позі біля вікна, демонструвавши свої пружні форми в сонячному світлі.

"П'ятниця управляється Венерою, а харчується любов'ю", - вказала вона в описі.

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