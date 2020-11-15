Британська модель Демі Роуз, яку ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян" похвалилася пікантним кадром

Як передає Politeka.net, спекотний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі не дає нудьгувати своїм шанувальникам - спокусливі образи модель кожен раз збирають безліч захоплених відгуків.

Цього разу пишнотіла Роуз вирішила порадувати любителів об'ємів вдалим кадром. Модель одягалася в мініатюрний купальник, який судячи з фото тримався на ній лише на чесному слові.

Неслухняні пружності Демі так намагалися звільнитися з тісного полону купальника, а заплетене в кіска волосся тільки розохотило чоловічу фантазію.

За кілька годин фото набрало понад 200 тисяч лайків і безліч позитивних коментарів.

"Шикарна", "яка красива", "Божественна", "зірка", – писали фанати під постом.

Відзначимо, що Роуз любить провокувати своїх фанатів відвертими фотознімками. Вона дуже часто знімається не тільки в екстракоротких сукнях і ледь помітних бікіні, але і оголеною.

Раніше вона опублікувала фото, на якому елегантно розляглася на ліжку, ледь не впустивши пишні форми в тісному топі.

Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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