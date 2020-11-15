Британська модель Демі Роуз, яку ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян" похвалилася пікантним кадром
Як передає Politeka.net, спекотний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Демі не дає нудьгувати своїм шанувальникам - спокусливі образи модель кожен раз збирають безліч захоплених відгуків.
Цього разу пишнотіла Роуз вирішила порадувати любителів об'ємів вдалим кадром. Модель одягалася в мініатюрний купальник, який судячи з фото тримався на ній лише на чесному слові.
Неслухняні пружності Демі так намагалися звільнитися з тісного полону купальника, а заплетене в кіска волосся тільки розохотило чоловічу фантазію.
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За кілька годин фото набрало понад 200 тисяч лайків і безліч позитивних коментарів.
"Шикарна", "яка красива", "Божественна", "зірка", – писали фанати під постом.
Відзначимо, що Роуз любить провокувати своїх фанатів відвертими фотознімками. Вона дуже часто знімається не тільки в екстракоротких сукнях і ледь помітних бікіні, але і оголеною.
Раніше вона опублікувала фото, на якому елегантно розляглася на ліжку, ледь не впустивши пишні форми в тісному топі.
Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер