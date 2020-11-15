Автомобілі українців планують масово перевіряти в рамках обов'язкового техогляду

Як стало відомо Politeka.net, такий законопроект "слуги народу" запропонували розглянути у Верховній Раді. Поки профільний комітет парламенту відправив документ на доопрацювання, пише "Обозреватель". Ініціативу запропонували доопрацювати, врахувати доповнення щодо розмитнення та винести на розгляд більш повний варіант.

Нововведення торкнуться до 85 тисяч автомобілів, які випущені раніше 2005 року. Згідно із законопроектом, власник повинен обов'язково відправити транспорт на техогляд, якщо він не відповідає стандарту ЄВРО-4, при цьому процедуру потрібно виконати не пізніше, ніж через три місяці після ввезення автомбіля в Україну, а потім перевіряти її стан кожні два роки.

Такими темпами законопроект можуть прийняти до 2022 року. Зараз в середньому українцям доводиться платити за неї до 1,5 тисячі гривень. Відсутність талона про техогляд загрожує чималим штрафом.

У законопроекті також прописана відміна акцизів при розмитненні машин, яка загрожує бюджету втратою близько восьми мільярдів гривень. У Державному бюджеті на 2021 рік, який нещодавно ухвалили у першому читанні, закладено дохід від таких акцизів у шість мільярдів гривень.

Варто зазначити, що вимога щодо техоглядів передбачена директивою Євросоюзу.

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