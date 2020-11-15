Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася жарким відпочинком в стильному синьому бікіні

Молода фітнес-модель займається спортом вже багато років. Ана є фітнес-тренером, тому багато вправ вона з легкістю виконує вдома і показує, як це робити правильно разом з фанатами в Instagram. При цьому дівчина любить акцентувати увагу на своєму тілі, щоб залучати до себе шанувальників і далі.

Число фоловерів зірки давно перевищило 12 мільйонів, тому Чері завжди ділиться кадрами якомога часто. В її профілі можна знайти найяскравіші кадри, але найбільш обговорюваними залишаються фото в бікіні.

На одному з таких фото зірка позувала в синьому бікіні, яке вдало підкреслило її підкачані і засмаглі сідниці. Ана позувала біля басейну, млосно пригнувшись і показуючи новий образ:

"Вона як моделька з фільмів; Вау так круто 🌹; Маміта, просто прекрасна і шикарна; не можна відірватися від такої спокусливої і розкішної дітки; просто солодка і прекрасна мрія, дуже яскраво😍 😍; salvame de las aguas Fuertes; Ти виглядаєш приголомшливо🔥 🔥; ти виглядаєш набагато краще Венді Пефферкорн. Ти вбиваєш мене, Смоллс 😄; Красиво💋 💋 💋; дуже мила картинка; може врятувати мене моя любов? 🐬 ; Гаряча жінка».

Ми також писали, що спортсменка часто показує нові і сміливі вбрання і експериментує з образами, щоб показати, як вміє змінюватися навіть вдома. У спеціальному ролику в Instagram, Чері продемонструвала два спортивних лука і не посоромилася при цьому засвітити зайве.

Так як Ана пишається своїм тілом, вона вирішила надати ролику пікантності і розстебнула чорний топ спочатку, як би показуючи, що Примірка її нового одягу проходить без білизни. Потім вона похвалилася самими костюмами, вдало сіли по її пишній фігурі.

"Хлопці, побалуйте свою дівчину, а дами побалуйте себе і купіть кращий спортивний одяг🙌 🏼", - написала Ана під кадрами.

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