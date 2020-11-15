Центральний виборча комісія знову внесла зміни до складу низки ТВК

Про це інформує прес-служба ЦВК.

Під час останнього засідання Центрвиборчком припинив повноваження 5312 членів територіальних виборчих комісій.

На сайті ЦВК йдеться, що з них - 367 голів ТВК, 312 заступників голів ТВК, 372 секретарів ТВК, 4 261 члена ТВК.

Варто також відзначити, що другий тур місцевих виборів, незважаючи на збільшення кількості заражених і нові обмеження, відбудеться. Також не завадить карантин вихідного дня, який був введений на цьому тижні.

Раніше ми попереджали про чергові довибори до Верховної Ради.

За словами нардепа Олександра Корнієнка, довибори до парламенту можуть відбутися вже в березні за умови, якщо на мажоритарних округах обрані там народні депутати підуть до місцевої влади.

"Про кадрові висновки партійних-вони будуть зроблені. Будуть партійні конференції, так як в кінці березня будуть довибори по тих округах, де народні депутати пішли в місцеву владу", - попередив нардеп в ефірі телеканалу.

Довибори можуть пройти в окрузі №87, який зараз представляє нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович, а також в окрузі №184, від якого до парламенту потрапив представник депутатської групи "за майбутнє" ігор Колихаєв.

Нагадавши, Місцеві вибори 2020: ЦВК оприлюднила результати голосування

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