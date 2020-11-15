Нардепи хочуть за рахунок українців компенсувати скасування акцизу на розмитнення машин, яке не схвалює Мінфін

Про це пише портал MMR.

Так, парламентарії від "Слуги народу" пропонують збільшити податок на автомобіль до шести мінімальних зарплат (з 25 до 36 тисяч гривень).

Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді.

За інформацією журналістів, нововведення вже можуть офіційно вступити в силу з 1 січня 2021 року.

На сьогоднішній день українці платять податок за транспортний засіб вартістю від 375 мінімалок (2,25 млн) і віком не більше 5 років. Новий документ передбачає, що українці будуть платити податки на автомобіль ціною в 200 мінімалок (з 1 січня 1,2 млн грн) і у віці до 8 років.

Автори законопроекту впевнені, що збільшення податків на автомобіль допоможе частково компенсувати скасування акцизу на розмитнення машин, яку не схвалює Міністерство фінансів.

Раніше ми розповідали, що українці будуть по-новому платити податок на нерухомість.

Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.

Якщо зараз розмір податку - до 1,5% мінімалки за кожен "зайвий" квадратний метр. Але доведеться більше віддати грошей, якщо нерухомість здається в оренду. В такому випадку податкова пільга скасовується, і власник буде змушений оплачать податок на кожен метр.

Нагадаємо, що Українцям доведеться платити жорсткі податки за нерухомість плюс штрафи

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