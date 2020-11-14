Українська співачка Даша Астаф'єва похвалилася формами, зігнувшись в кріслі в наряді без штанів

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Нереальний кайф. Не вистачає слів, щоб описати. Я на емоціях!"- коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Астаф'єва позує в кріслі, елегантно зігнувшись і задерши при цьому ноги. Також в кадр потрапила дівчина, яка фотографувала знаменитість. Як можна помітити, ще одна виставляла світло.

Однак шанувальників Астаф'єва позбавила від можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри у себе на сторінці в Stories.

До цього ми розповідали, що українська співачка Даша Астаф'єва зачарувала фанатів новими знімками, на яких продемонструвала свою жіночність.

Мабуть, одна з найбажаніших жінок українського шоу-бізнесу, співачка і модель Даша Астаф'єва знову вирішила порадувати шанувальників новою порцією фотографій.

Як відомо, майже всі знімки у Даші завжди виходять не тільки спокусливими, але і вельми художніми, де немає ні краплі вульгарності.

Нагадаємо, що розкута Даша Астаф'єва без білизни показала всі свої краси перед камерою: неможливо встояти.

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