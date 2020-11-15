Погода в Україні 15 Листопада задасть підступного удару, дощі й похолодання виявляться далеко не найгіршим

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі синоптиків.

На Заході сьогодні будуть локальні дощі, які проходитимуть то вдень, то вночі. Стовпчик термометра у світлий час доби покаже від 6 до 10 градусів зі знаком «плюс». Ближче до вечора очікується різке похолодання, аж до 2-5 зі знаком «плюс».

У центральній частині України будуть невеликі дощі, уникнути яких вдасться лише жителям Дніпропетровської області. Тут осінь "порадує" денними 5-8 градусами зі знаком "плюс". Вночі похолодає: синоптики поговорять про +4 і -2 за Цельсієм.

Без дощів сьогодні обійдеться і на південній частині України, де очікується від 7 до 10 градусів тепла. Вночі їх змінять менш комфортні 1-6 за Цельсієм.

Українцям, які проживають на східній частині країни, варто готуватися до денних 2-4 градусів за Цельсієм. А вночі похолодає до 0-2 зі знаком "мінус". Дощів не буде, хоча небо і затягне хмарами.

А ось на півночі України, де сьогодні будуть дощі, частині громадян варто очікувати ще й мокрого снігу. Зокрема, він пройде в Сумській області. Похолодання там досягне позначки в -2 за Цельсієм вночі. Вдень же очікується від 2 до 4 тепла. На решті частини регіону буде від 4 до 8 градусів тепла. Вночі похолодає до 1-5 тепла.

У Києві та передмісті, стверджують в Укргідрометцентрі, очікується невеликий дощ і від 6 до 9 зі знаком «плюс». Після заходу сонця похолодає до 0-5 тепла.

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